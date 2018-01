Harte Schale, weicher Kern: "Herbert" ist ein beschädigter Held

Eben war das Leben noch in schönster Ordnung, doch dann kippt alles - durch eine böse Krankheit. Was sich dadurch ändert, das zeigt ein Spielfilm auf Arte: "Herbert".



Oft ist eine gefährliche Krankheit der Auslöser dafür, sein Leben aufzuräumen oder neu zu ordnen, so gut es eben geht. So ist es auch bei der Hauptfigur Herbert in dem Film, der nach ihm benannt ist. Arte zeigt "Herbert" diesem Mittwoch (22.35 Uhr).