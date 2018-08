Hass-Demo gegen YouTuber - Polizei spricht 300 Platzverweise aus

Trotz eines Versammlungsverbots sind Hunderte Menschen zu einer Hass-Demo gegen den YouTuber "DrachenLord1510" ins fränkische Emskirchen gekommen.



Die Polizei sprach 300 Platzverweise aus, wie ein Sprecher am Dienstag, einen Tag nach dem Vorfall, sagte. Ein Polizist sei bespuckt und beleidigt worden, und einzelne Teilnehmer hätten Böller geworfen, sodass die Feuerwehr einen kleinen Wiesenbrand löschen musste. Zudem habe es Schmierereien an einem Bushäuschen gegeben. Im Laufe des Montags hätten sich zwischen 600 und 800 meist jüngere Menschen in dem 50-Einwohner-Ort aufgehalten. Die Polizei war mit mehreren Dutzend Beamten im Einsatz.