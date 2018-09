Hat Kiwi bei Gewinnspiel im "ZDF-Fernsehgarten" gemogelt?

ZDF prüft Schummelvorwürfe gegen Moderatorin Andrea Kiewel bei Gewinnspiel im "Fernsehgarten". Vorsichtshalber ist die betroffene Sendung nicht in der Mediathek verfügbar.



Bei einem Gewinnspiel in der Sendung "ZDF-Fernsehgarten" ist es am vergangenem Sonntag möglicherweise nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen. Das ZDF prüft zurzeit Schummelvorwürfe gegen die Moderatorin Andrea Kiewel, wie der Sender am Montag auf Anfrage mitteilte.