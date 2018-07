Headbanging mit Ottili - Komiker Otto Waalkes wird 70

Wenn Blödelkönig Otto runden Geburtstag feiert, dann muss er es auch krachen lassen - mit Gitarre und Gebäck. Der "ostfriesische Götterbote" will Wacken rocken und hat künftig beim Emder Tee die Wahl des ersten Keks'.



Am Vornamen Karl-Heinz ist Deutschlands bekanntester Ostfriese knapp vorbeigeschrammt – den bekam sein älterer Bruder. Als Otto Waalkes auf die Welt kam, machten ihm die Eltern eines der besten Geschenke überhaupt: "Otto! Gibt es einen besseren Namen für einen Komiker? Ich behaupte, nein", ist er sich sicher. "Otto, von hinten wie von vorne lesbar, auf Plakaten von ferne zu entziffern und wunderbar im Chor zu rufen: Otto! Otto!!", schreibt der Komiker in seiner Ottobiografie. Das Buch rangiert weit oben in den Bestsellerlisten und läutet die außerfriesische Party ein: Otto wird am Sonntag (22. Juli) 70 – Holladihiti!