"Heldt" ermittelt wieder im ZDF

"Heldt" taumelt wieder zwischen Gesetz und Gerechtigkeit durch den Vorabend. Das ZDF startet die sechste Staffel.



Ab diesem Mittwoch steht der ZDF-Vorabend wieder allwöchentlich im Zeichen von "Heldt". Auch in der 6. Staffel spielt Kai Schumann wieder den Ermittler in Bochum.