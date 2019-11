Helene Fischer mit Überraschungsauftritt bei Silbereisen

Wiedersehen mit dem Ex vor Millionenpublikum: Helene Fischer hat mit einem Auftritt beim "Schlagerbooom" ihren langjährigen Partner Florian Silbereisen überrascht. Für den Quotensieg hat es dennoch nicht gereicht.



Eigentlich habe sie sich für dieses Jahr eine Auszeit verordnet, sagte Fischer in der live aus der Dortmunder Westfalenhalle übertragenen Samstagabendshow. Aber für Silbereisen habe sie eine Ausnahme gemacht, weil sie mit den ARD-Schlagerfesten "groß geworden" sei. Sie habe bei dem Jubiläum unbedingt dabei sein wollen, sagte Fischer, bevor sie ihren Ex umarmte. Silbereisen zeigte sich "sprachlos", wie er sagte. Er habe vorher nichts von dem Auftritt Fischers in der Sendung gewusst.