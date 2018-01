Helene Fischers "Atemlos" ist meistgeladener Track Deutschlands

Helene Fischer gehört inzwischen mehr zu Deutschland als Sauerkraut und Eisbein. Kein Wunder, dass ihr "Atemlos" ein Millionenerfolg ist.



Die Schlagersängerin Helene Fischer (33) hält mit ihrem Hit "Atemlos durch die Nacht" nach wie vor den Download-Rekord in Deutschland. Das gab GfK Entertainment am Donnerstag im Rahmen einer Mitteilung zu Fischers Rekorden in den Offiziellen Deutschen Charts bekannt. Das 2013 veröffentlichte Lied habe bis jetzt rund eine Million Downloads verzeichnet und liege vor "Wake Me Up" des schwedischen DJs Avicii sowie "Ai Se Eu Te Pego" von Michel Teló, sagte ein Sprecher von GfK Entertainment der dpa.