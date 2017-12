Heute Abend im Ersten: Die schwarzen Kassen des Helmut Kohl

Anonyme Spender, Ehrenwort, wie Helmut Kohl 1999 die Öffentlichkeit täuschte – die ARD-Dokumentation des SWR.



Helmut Kohl hat ein großes Geheimnis mit ins Grab genommen: die Namen der anonymen Spender der CDU-Spendenaffäre. Jetzt berichtet ein Insider in einer ARD-Dokumentation des SWR und im SPIEGEL, Helmut Kohl habe bereits seit den 70er Jahren von einem System geheimer Kassen profitiert; sein Ehrenwort, die Namen der Spender nicht zu nennen, sei "absolut unglaubwürdig" gewesen. Demnach hat Helmut Kohl die Öffentlichkeit während der Spendenaffäre getäuscht.