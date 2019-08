Hisense bringt Karaoke-TV für chinesischen Markt heraus

Hisense hat sein Social-TV für den chinesischen Markt mit dem interaktiven Hi-Table-System für großformatige soziale Veranstaltungen vorgestellt. Hisense Social-TV soll die zentrale Plattform für Home-Entertainment und das interaktive Erleben werden.



Die Hisense-Geräte verfügen über einen Video-Chat für bis zu sechs Personen. Das Teilen von Kinofilmen ermöglicht es Nutzern, in Echtzeit mit Familienmitgliedern und Freunden zu chatten, während sie gemeinsam fernsehen.