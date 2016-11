History: Wigald Boning und Fritz Meinecke auf Geschichtsjagd

Am Sonntag startet bei History die eigenproduzierte Doku-Serie "Wigald und Fritz - Die Geschichtsjäger". Wigald Boning und Fritz Meinecke gehen dann auf eine historische Erkundungstour.



Der Sender History startet seine neue Serie "Wigald und Fritz - Die Geschichtsjäger". In der Doku-Reihe machen sich Wigald Boning und Urban Explorer Fritz Meinecke mit Landkarte, Kamera und Rucksack auf die Suche nach verlassenen Orten und deren Geschichte. Die sechs halbstündigen Episoden sind immer sonntags ab 21.55 Uhr auf History zu sehen.