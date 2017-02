History mit Pay-TV-Premiere: "Ku'damm 56"

Einen hochkarätigen Dreiteiler nimmt sich der Pay-TV-Sender History ab Samstag vor. "Ku'damm 56" kommt als Pay-TV-Premiere über die Faschingstage ins Fernsehen.



Um den Aufbruch der Jugend geht es in der als spektakulär bezeichneten Reihe "Ku'damm 56". Dieser widmet sich der Pay-TV-Sender History ab Samstag um 20.15 Uhr. Die Hauptrollen in dem von Nico Hofmann ("Deutschland '83") und Benjamin Benedict ("Das Wunder von Berlin") produzierten Dreiteiler nehmen Sonja Gerhardt, Claudia Michelsen, Maria Ehrich und Emilia Schüle ein. Weitere Rollen übernehmen unter anderem Heino Ferch, Uwe Ochsenknecht, Sabin Tambrea, Trystan Pütter und August Wittgenstein.