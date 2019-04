History und A&E mit Sondersendungen zu 70 Jahren Grundgesetz

Anlässlich des 70. Jubiläums der Verkündung des Grundgesetzes der BRD am 23. Mai zeigen History und der Schwestersender A&E eine große Auswahl an Sonderprogrammen, die sich mit Menschrechten befassen.



Ab dem 13. Mai zeigt History jeden Montag ab 20.15 Uhr das erfolgreiche Remake des Historien-Dramas "Roots" mit Malachi Kirby, Forest Withaker, Laurence Fishburne, Matthew Goode, James Purefoy, Anna Paquin und Jonathan Rhys Meyers in den Hauptrollen.