Hoher Marktanteil bei RTL im ersten Quartal 2019

Erfolgreicher Monat für die Mediengruppe RTL: Nachrichtensender n-tv mit Marktanteil vor Konkurrenz und hohe Einschaltquote für das Länderspiel Niederlande-Deutschland.



Die Sender RTL, VOX, n-tv, NITRO, RTLplus, SUPER RTL und RTL II sowie die Pay-TV-Sender RTL Crime, RTL Passion und RTL Living, die alle zur RTL-Gruppe gehören, starten mit einem soliden Marktanteil in das Jahr 2019.