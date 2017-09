"Hollow Crown": BBC-Epos bald bei RTL Passion

Nicht nur preisgekrönt: RTL Passion hat sich die Rechte an der BBC-Serie "Hollow Crown" gesichert. Damit flackern bei dem Bezahlsender demnächst unter anderem Benedict Cumberbatch und Tom Hiddleston über die Bildschirme.



Basierend auf den historischen Dramen von niemand Geringerem als William Shakespeare entstand seit 2012 die Serie "Hollow Crown". Bislang wurde sie noch nicht in Deutschland gezeigt, der Pay-TV-Sender RTL Passion nimmt sich jetzt jedoch dieser Aufgabe an.