"Homeland": Trailer mit ersten Eindrücken von siebter Staffel

"Homeland" kehrt noch im Laufe des Winters ins Fernsehen zurück. Vorerst nur in Amerika, aber ein erster Trailer gibt den Fans weltweit schon einmal erster Aufschlüsse über die siebte Staffel.



Seit Kurzem gibt es erste Bilder von der siebten Staffel "Homeland" zu sehen, die im Februar im US-Fernsehen starten wird. In dem Trailer wird bereits klar, dass die Geschehnisse der neuen Episoden relativ direkt an Staffel sieben anschließen werden. Gleich zu Beginn des zweiminütigen Clips muss Hauptfigur Carrie Mathison (Claire Danes) die Präsidentenlimousine in letzter Sekunde davor bewahren, in einen Anschlag verwickelt zu werden.