Hongkong: Das Aus für DAB Plus

Es ist beschlossen: Hongkong schaltet DAB Plus ab. Das staatliche Radio folgt damit dem Rückzug der Privatradios.



Die Privatradios haben sich aus Hongkongs Digitalradio bereits zurückgezogen. Nun schaltet auch der staatliche Hörfunk RTHK per DAB Plus ab. Bis zur Abschaltung in spätestens einem halben Jahr stehen den wenigen Hörern noch fünf Hörfunkprogramme zur Verfügung.