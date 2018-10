"Honig im Kopf" mit Nick Nolte startet in US-Kinos

Das Remake von "Honig im Kopf" startet bereits im November in den US-Kinos. Wann die neue Version nach Deutschland kommt, ist noch nicht klar.



Das internationale Remake des Films "Honig im Kopf" von Til Schweiger (54) soll bereits Ende November in ausgesuchten US-Kinos anlaufen. Das berichteten am Dienstag (Ortszeit) Branchenblätter wie "Hollywood Reporter" und "Deadline" unter Berufung auf das Filmstudio Warner Bros. Demnach ist der Start für den 30. November in Kinos in New York und Los Angeles geplant - nur wenige Monate nach Ende der Dreharbeiten im Sommer.