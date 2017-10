Hubert verliert Staller: ARD verkündet Programm

Mit dieser Überraschung hatte wohl niemand gerechnet. Die Vorabendserie "Hubert und Staller" verliert einen Hauptdarsteller. Aber auch sonst gibt es Neues aus der ARD-Programmlandschaft.



Die Vorabendserie "Hubert und Staller" wird künftig ohne einen der titelgebenden Hauptcharaktere fortgeführt. Staller-Darsteller Helmfried von Lüttichau verlässt die Serie und lässt seinen Charakter der Liebe wegen nach Italien ziehen - und Hubert künftig allein weiterermitteln. Wie das dann aussieht und ob ein neuer Titel für die Serie damit einhergeht, das hat ARD-Programmdirektor Volker Herres während der ARD-Medienlese allerdings nicht verraten.