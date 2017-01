"Hugh Hefner Berlins" soll eigene TV-Serie erhalten

Der Hugh Hefner Berlins soll die zentrale Figur in einem neuen Biopic werden. Die sechsteilige Mini-Serie von Felix Herzogenrath soll dabei "bunt, unterhaltsam, leicht und sexy" aus dem Leben Rolf Edens erzählen.



Der heute 86-jährige Rolf Eden gilt als Playboy Berlins. Dem deutschen Pendant zu Hugh Hefner soll nun ein eigenes TV-Projekt gewidmet werden. So der Plan von Regisseur Felix Herzogenrath, der Rolf Edens Leben in einer sechsteiligen Mini-Serie über die heimischen Bildschirme flackern lassen möchte.