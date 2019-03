"HumorZone": MDR feiert fünf Jahre Comedy-Festival

Bis zum 17. März werden in Dresden die fünften Dresdner Humorfestspiele gefeiert. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) zeigt die täglichen Highlights in einem "HumorZone"-Magazin und sendet am Sonntag die Abschlussgala.



Volle Breitseite Humor im MDR: Im Radio werden MDR Jump und MDR Sachsen vom Festival berichten. Daneben wird das Event auch noch im Internet, auf Facebook, Youtube und Instagram begleitet.