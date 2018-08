Hunderte Norweger pilgern für "Mission Impossible" auf Berg

Die norwegische Premiere des Actionthrillers "Mission Impossible - Fallout" mit Schauspieler Tom Cruise hat am Mittwochabend hunderte Zuschauer auf einen Berg gelockt.



Etwa 1800 Menschen wanderten auf den Preikestolen am Rand des Lysefjords im Westen Norwegens, der auch im Film zu sehen ist, wie Medien am Donnerstag berichteten. In den letzten Szenen des Films hängt Cruise als Filmfigur Ethan Hunt von der 604 Meter hohen Touristenattraktion.