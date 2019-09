IFA 2019: TCL zeigt drei 4K-Fernseher für Europa

Der Unterhaltungselektronik-Konzern TCL bringt drei neue TV-Modelle mit der hauseigenen integrierten Plattform AI-IN auf den europäischen Markt.



AI-IN soll szenarienübergreifende Dienstleistungen durch Hard- und Softwaretechnologie anbieten und es dem Benutzer ermöglichen, Smart-Home-Devices über die Sprachsteuerung Anweisungen zu geben. So können viele verschiedene Aufgaben ausgeführt werden, während gleichzeitig die Audio- und Videoleistung des TCL-TVs maximiert wird.



Das auf der IFA 2019 präsentierte Portfolio umfasst die X10-Serie, das 4K-Flaggschiff von TCL: Die X10-Serie ist nicht nur der weltweit erste Mini LED Android TV, sondern auch einer der schmalsten Direct LED Fernseher der Welt.



Zur Produktpalette gehören auch die TCL X81-Serie, ein hauchdünner 4K QLED TV sowie die ultraflache Serie TCL EC78, ein 4K HDR Pro TV. Alle drei Serien sind mit einer Onkyo Soundbar und Android TV ausgestattet und werden in den kommenden Wochen und Monaten in Europa eingeführt.