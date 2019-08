IMDb TV: Amazon packt Gratis-Streamingdienst auch in IMDb-App

IMDb TV, das kommende Gratis-Streamingangebot von Amazon, wird der Einfachheit halber auch in die schon bestehende IMDb App integriert, anstatt ein neues Stand-Alone-Produkt für mobile Zwecke aufzusetzen.



Die Maßnahme soll den Zugang zu den Inhalten erleichtern. Außerdem geht man auf diese Weise direkt mit einer gut zu kalkulierenden Nutzer-Anzahl an den Start. IMDb TV soll noch 2019 auch in Europa starten.