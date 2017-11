"Ich bin ich" feiert Premiere bei Kika

Mit einer neuen Vorschul-Dokumentationsreihe will sich der Kika ab Mittwochr gleichzeitig in der Kinderunterhaltung und Dokumentationswelt etablieren und jungen Entdeckern so die Welt näher bringen.



Nach der Premiere der Dokureihe "Ich bin ich" wird die Sendung künftig von Montag bis Freitag um 8.40 Uhr ausgestrahlt. Im Mittelpunkt der Reihe steht das einzelne Kind, das zeigt, was es gerne macht, was es kann, wozu es sich traut, was es sich wünscht und wovon es träumt. Auf diese Weise sollen die Kinder im Vorschulalter erkennen, dass das Leben voller Möglichkeiten steckt und bunt und vielfältig ist.