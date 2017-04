Ich liebe mich - liebt er mich auch? Die neue Auszeit am Kiosk

Dauernd bekommt man zu hören, dass die Selbstliebe die Lösung aller Rätsel und Probleme rund um das Lieben und Geliebtwerden ist: Wenn man sich selbst liebt, klappen Diäten. Oder: Liebt man sich selbst, dann lieben einen auch die andern. Ob das wirklich so einfach ist, und auf welchen Wegen Selbstliebe und Liebe zu uns und zueinander finden, ist das zentrale Thema der neuen AUSZEIT-Ausgabe.

Bild: © Auerbach Verlag

Bereits der Einstiegsartikel zeigt, dass Selbstliebe und Selbstverwirklichung auf der einen und eine tiefe und erfüllte Liebesbeziehung auf der anderen Seite nicht immer zu vereinen sind. Er zeigt auch, dass es für all das keine Patentrezepte gibt und man immer wieder vor neuen Herausforderungen steht, die man auf seinem ganz persönlichen Weg, auf seine ganz persönliche Weise lösen muss.



Dass es dennoch genauso allgemeingültige wie klare Ansagen gibt, die man sich machen kann und machen sollte, beweist anschließend Bestsellerautor Veit Lindau. In einem Interview räumt er mit Missverständnissen und Halbherzigkeiten zum Thema Selbstliebe auf. Und er schlägt in seiner typisch geradlinigen, auf Kopf, Herz und Bauch zielenden Art den Lesern eine Übung vor, die ihnen das Thema Selbstliebe nachhaltig erschließt.

Nach weiteren Artikeln, die sich ganz konkreten Facetten der Selbstliebe widmen - wie etwa ihrer intimsten Form, der Selbstbefriedigung, oder der freien Liebe - geht es um das Thema Trennung: Liebesbeziehungen brechen zumeist unter großen Schmerzen auseinander und hinterlassen oft auf einer oder beiden Seiten neben dem Schmerz auch eine Leere, die es neu aufzufüllen gilt. Bleibt die Frage, womit ...



Natürlich darf beim Thema Liebe auch die Romantik nicht fehlen. Wir waren dazu unter anderem im Weißen Rössl am Wolfgangsee oder in Verona, wo immer noch täglich Briefe an Romeos Julia eintreffen - und auch beantwortet werden.



Für die Do-It-Yourself-Fans haben wir auch dieses Mal wieder tolle Bastelanleitungen von Angelika Schäfer im Heft, aber auch Rezepte für leckere zuckerfreie Süßigkeiten und vegetarische Leckereien.



Last but not least geht es im abschließenden Teil des Heftes um unsere Liebe zur Natur - und ganz speziell darum, wie das nachhaltig Eintauchen in die Natur uns hilft, nicht nur zur Ruhe sondern auch wieder zu uns selbst zu finden.



Die Liebe ist auch der Boden, auf dem die Musikstücke unserer elften Ausgabe der AUSZEIT-Klänge entstanden. Der Musiker Arian Hagen hat seine ganz persönlichen Erfahrungen mit der Liebe zu berührenden, synthetischen Klangteppichen verwoben. Die CD-Hülle zum Download findet ihr auf unserem Portal. Dort könnt ihr auch die Bastelvorlagen und unsere vielsprachige Ich-liebe-Dich-Inspiration downloaden.



