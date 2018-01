Illegal gestreamt: "Game of Thrones" erneut Spitzenreiter

Die Fernsehserie "Game of Thrones" ist die am meisten illegal gestreamte Serie der Welt. Die HBO-Produktion verteidigte damit ein weiteres Mal diesen eher zweifelhaften Titel.



Die US-amerikanische Fantasyserie wird gehypt wie kaum eine andere. Jedoch nicht nur bei zahlenden Fans der HBO-Produktion. Laut dem Blog "TorrentFreak" wird "Games of Thrones" öfter illegal gestreamt als andere Serien.