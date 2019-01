Im Auftrag des Herrn: Wilsberg ermittelt hinter Klostermauern

Wilsberg geht ins Nonnenkloster. Dort begegnet der ZDF-Privatermittler reihenweise verdächtigen Unschuldslämmern, einem Investor mit teuflischen Plänen - und einem erschlagenen Bauarbeiter.



Glaubt man der resoluten Äbtissin Helena, waren die schlimmsten Sünden, die je hinter den Mauern des Klosters Liebefrau in Münster passiert sind, nächtliches Bierzapfen und der Besuch sündiger Internetseiten. Bisher. Doch als eineinhalb Millionen Euro Bargeld der Nonnen verschwinden, ist Münsters Privatdetektiv Georg Wilsberg (Leonard Lansink) gefragt: Für die neue Folge der ZDF-Krimireihe (Samstag/20.15 Uhr) ist er im Auftrag des Herrn unterwegs. Die Episode "Gottes Werk und Satans Kohle" (Buch: David Ungureit, Regie: Martin Enlen) dreht sich dabei auch um die Frage: Verdirbt Geld den Charakter?