"Indy 500" Premiere bei Sport1

Am Sonntag zeigt Sport1 ab 18.15 Uhr das "Indy 500" erstmals live im deutschen Free-TV. Sport1 US beginnt die Übertragung aus Indianapolis mit englischem Originalkommentar bereits um 17 Uhr.



18.19 Uhr startet am Sonntag das wohl bekannteste Ovalrennen der Welt. Für Sport1 wird das Rennen Peter Kohl kommentieren.