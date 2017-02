Instagram: Neues Featurer erweitert Darstellungsmöglichkeiten

Mit der Kopie von Snapchats Story-Feature setzte Instagaram den Konkurrent unter Druck. Nun folgt die nächste Erweiterung, welche die Darstellung von Beiträgen weiter verbessert und optimiert.



Im Kampf der Foto-Netzwerke setzt Instagram Snapchat mit einem neuen Foto-Feature weiter unter Druck. Künftig können mehrere Fotos und Videos in einem Post zusammengefasst werden. Hierzu benötigt es nur einen Klick auf das Symbol mit dem Bilderstapel, das bei einem bestehenden Post eingeblendete wird. Über dieses lassen sich Bilder und Fotos zu eben jenem bestehenden Post hinzufügen.