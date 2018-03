Instagram und Pinterest: Nutzer shoppen jetzt direkt per App

Social-Media-Riese Instagram hat auch in Deutschland den Startschuss für "Instagram Shopping" gegeben. Business-Profile können den Usern damit einen kompletten "Customer Journey" in der App ermöglichen. Konkurrent Pinterest zieht mit.



Ein Jahr nachdem "Instagram Shopping" in den USA eingeführt wurde, gibt das soziale Netzwerk auch in Deutschland den Startschuss für die Funktion. Das verkündete die Plattform "Internet World Business". Unternehmen und Personen, die bei Instagram ein sogenanntes Business-Profil haben, können ihren Nutzern jetzt einen kompletten "Customer Journey" bieten. Somit kann also von der Inspiration bis hin zum Kauf eines Produktes alles in der App stattfinden.