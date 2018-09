Integration in Sportbar-Angebot: Discovery einigt sich mit Sky

Die Wirte werden erleichtert sein - Sky und Discovery haben sich auf einen Gastronomievertrieb geeinigt. Die vorige Empfangsmöglichkeit der Begegnungen auf Eurosport für Kneipiers entfällt.



Fußballkneipen müssen künftig nicht mehr zwei Abonnements erwerben um alle Spiele der Bundesliga zeigen zu können. Möglich macht das die Integration von Eurosport 2 HD Xtra in den Gastronomievertrieb von Sky.