Internet: Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ist online

Die Digitalagentur We Are Social veröffentlichte erneut ihren alljährlichen "Global Digital Report" und attestiert der Weltbevölkerung: Mehr als 50 Prozent sind online. Tendenz steigend.



Dass das Internet aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken ist, ist unlängst bekannt. Wie stark der Internetkonsum zunimmt, das spiegelt sich auch im "Global Digital Report 2017" wider, den die Digitalagentur We Are Social für das aktuelle Jahr veröffentlicht hat. Wie dieser und die vergangenen, alljährlichen Berichte zeigen, nimmt die Nachfrage nach "online sein" weiter zu. Erstmals in diesem Jahr sind allerdings mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung online. Insbesondere die mobilen Endgeräte spielen hier eine bedeutende und zunehmende Rolle.