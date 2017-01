Internet aus dem All als neues Geschäftsmodell

Im verschärften Konkurrenzkampf der Raketenbetreiber in Europa sind neue Ideen gefragt. Arianespace hofft, über satellitengestützte Internetangebote das eigene Geschäft wieder ankurbeln zu können.



Der Raketenbetreiber Arianespace erwartet, dass satellitengestützte Internetangebote zu einem neuen Motor für sein Geschäft werden könnten. Man könne denken, dass dafür im nächsten Jahrzehnt immer mehr Satelliten gebraucht werden, sagte Unternehmenschef Stéphane Israël am Mittwoch in Paris. Als Beispiele nannte er die Versorgung abgelegener Gebiete sowie den Schiffs- und Luftverkehr.