Investor KKR übernimmt Jauchs i&u TV

Nachdem KKR Investment erst kürzlich bei de Tele München GmbH zuschlug, ist Günther Jauchs Produktionsfirma i&u TV das nächste Ziel gewesen. Seit heute ist der Deal unter Dach und Fach.



Der Investor KKR hat diesen Freitag den Kauf von i&u TV bekannt gegeben. Günther Jauchs Produktionsfimra zeichnet sich verantwortlich für TV-Shows wie "stern TV", "Klein gegen Groß", "Die Ultimative Chartshow", "Menschen, Bilder, Emotionen" und arbeit mit Moderatoren wie Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk, Kai Pflaume, Jörg Pilawa, and Oliver Pocher.