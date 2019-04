Israels Raumsonde nach wichtigem Manöver auf dem Weg zum Mond

Israels Raumsonde "Beresheet" hat auf dem Weg zum Mond ein entscheidendes Manöver gemeistert. Der kleinen Sonde sei der sogenannte "Mondfang" gelungen - der Übergang in den Anziehungsbereich des Mondes.



Bis zu der in einer Woche geplanten Landung kreist die Raumsonde jetzt um den Mond, teilte Israel Aerospace Industries (IAI) am Donnerstag mit. Die Sonde solle die Entfernung zum Mond so immer weiter reduzieren, bis sie am Donnerstagabend, dem 11. April, vom optimalen Punkt aus eine Landung versucht. Die Mondlandung sei im Bereich des "Meers der Heiterkeit" geplant.