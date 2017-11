Italien gegen Schweden bei Nitro und im Livestream

Heute Abend muss der Titelgewinner von 2006 gegen Schweden alles in die Waagschale werfen, um doch noch zur WM zu fahren. Das Duell läuft im Free-TV und Internet-Livestream.



Bei Nitro tritt Italien heute um 20.45 Uhr gegen Schweden zum entscheidenden Spiel um die WM-Qualifikation an. Und obwohl Italien Favorit in die Play-Off-Spiele ging, müssen sie nun im Rückspiel einen Rückstand aufholen. Im Hinspiel musste sich Italien mit 1:0 gegen Schweden geschlagen geben.