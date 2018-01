James Bond rückt Fritz Wepper auf die Pelle

Viel Resonanz auf die Programme von ARD und ZDF am Dienstag: Die ARD-Serie "Um Himmels Willen" behauptete sich knapp gegen James Bond.



Enges Rennen im deutschen Fernsehen am Dienstagabend: Der James-Bond-Thriller "Skyfall" im ZDF brachte den Serienklassiker "Um Himmels Willen" im Ersten am Dienstagabend in arge Bedrängnis, stürzte ihn aber nicht vom Sockel. 5,46 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.15 Uhr, wie der britische Geheimagent Bond (Daniel Craig) im Auftrag Ihrer Majestät gegen einen Cyber-Terroristen kämpft. Der Marktanteil der Wiederholung betrug 17,8 Prozent.