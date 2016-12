Jan Böhmermann: "Beim nächsten Mal bin ich besser vorbereitet"

Die Staatskrise, die seine "Schmähkritik" über den türkischen Präsidenten Erdogan ausgelöst hatte, hat sich gelegt. Mit der DPA hat der ZDF-Moderator nun über die Böhmermann-Affäre und seine Zukunftspläne gesprochen.



Auf dem Höhepunkt der sogenannten Böhmermann-Affäre hat Jan Böhmermann etwas sehr Untypisches getan: nichts mehr kommentiert. Weder auf Twitter, noch auf Facebook, schon gar nicht in seiner Sendung. Die fiel nämlich aus, nachdem sein Erdogan-Gedicht Verwicklungen ausgelöst hatte, die er sich selbst kaum hätte ausdenken können. Das selbst auferlegte Schweigegelübde muss hart für jemanden wie ihn gewesen sein.



Mittlerweile ist Böhmermann längst wieder auf allen Kanälen präsent und schießt munter seine Spitzen ab. Oder hat sich doch etwas verändert? Ein Gespräch über ein unvermeidbares Thema, seine Pläne beim ZDF und warum es hilft, "elf Prozent Autist" zu sein.



Herr Böhmermann, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie bald von Donald Trump verklagt werden?