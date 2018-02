Jauch hat keinen schriftlichen Vertrag mit RTL

Über Günther Jauchs Zukunft bei RTL wurde lange spekuliert. Nun kommt heraus, dass Jauch lediglich einen Handschlag-Vertrag mit dem Sender hat.



Günther Jauch moderiert die RTL-Quizshow "Wer wird Millionär" seit vielen Jahren - ihm zufolge 15 Jahre für denselben Lohn. "Wenn ich das richtig im Kopf habe, bekomme ich seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten immer noch dasselbe. Seitdem haben wir nicht mehr darüber geredet. Müssen wir aus meiner Sicht auch nicht."