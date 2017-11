Jauchs Promi-Quiz und Tel-Aviv-Krimi fast gleichauf

Wenn im Fernsehen drei Shows aufeinanderprallen, gibt es keinen echten Sieger - Günther Jauch, Johannes B. Kerner und "The Voice of Germany" lieferten sich einen Dreikampf, der keinem Glück brachte.



Minusrekord und trotzdem Erster: Günther Jauchs Prominenten-Ausgabe seiner Rateshow "Wer wird Millionär?" verfolgten am Donnerstagabend um 20.15 Uhr auf RTL 4,49 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug 16,7 Prozent. Die 35. Promi-Folge war allerdings auch die nach Quoten bislang schlechteste in der Geschichte - vor einem Jahr waren 4,76 Millionen Zuschauer gemessen worden.