Jeder fünfte Neuwagen in Deutschland unterstützt DAB Plus

Der digitale Nachfolger der UKW hält auch im Auto Einzug. Nun wurde eine umfassende Datenbank der Modelle veröffentlicht, die DAB Plus serienmäßig oder mit Aufpreis verbaut haben.



Radio wird in Deutschland vorrangig im Auto gehört. Daher ist dort auch DAB Plus ein wichtiges Thema. Das Digitalradio Büro Deutschland stellt jetzt im Internet eine nach Herstellern sortierte Datenbank zur Verfügung, in der nachlesbar ist, bei welchem Modell DAB Plus von vornherein unterstützt wird, zu welchem Preis nachgerüstet werden kann, oder ob ein Umbau überhaupt möglich ist.