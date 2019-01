Jetzt also doch: DAZN bringt Werbung

DAZN ändert entscheidend seine eigene Werbe-Philosophie: Der Streamingdienst ist nicht länger werbefrei. Am Wochenende wird erstmals Werbung im Programm zu sehen sein.



Über Twitter lässt DAZN seine Nutzer wissen: "Wir werden ab heute mit ausgewählten Werbepartnern zusammenarbeiten." Die Folge: Der Streamingdienst bleibt nicht mehr werbefrei. Wie "Horizont" berichtet, soll bereits ab dem bevorstehenden Wochenende Werbung im Programm gezeigt werden.