Jetzt suchen auch die Schweizer ein Topmodel

Im Herbst 2018 laufen erstmals auch in der Schweiz junge Hobby-Models über den Laufsteg um "Switzerlands Next Topmodel" zu werden. Doch wer moderiert die Show auf ProSieben Schweiz?



Die weltweit bekannte Model-Casting-Show kommt in die Schweiz: "Switzerlands Next Topmodel" soll im Sommer 2018 aufgezeichnet und im anschließenden Herbst auf ProSieben Schweiz ausgestrahlt werden. Das verriet der TV-Sender am 26. September.