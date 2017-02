Jigsaw: Google-Schwester nimmt Kampf gegen Hass im Netz auf

In den Kampf gegen Beleidigung und Hass im Internet hat sich nun mit Jigsaw ein Schwesterunternehmen von Google eingeschaltet. Mit dem Tool "Perspective" sollen entsprechende Kommentare leichter erkannt werden können.



Big Data gegen Hass-Rede und Online-Pöbelei: Die Google-Schwesterfirma Jigsaw hat am Donnerstag den Dienst "Perspective" gestartet, mit dem im Netz leichter Kommentare identifiziert werden können, die als gehässig, unfreundlich, bösartig, gemein oder verletzend empfunden werden. Im Rahmen der Digitalen News Initative (DNI) werde Jigsaw eine Schnittstelle (API) zur Verfügung stellen, mit der Verlage "Perspective" kostenlos nutzen können.