"Joker" mit Joaquin Phoenix erntet in Venedig Standing Ovations

Für seine Rolle des Batman-Erfzfeindes "Joker" ist der US-Schauspieler Joaquin Phoenix beim Filmfest Venedig frenetisch gefeiert worden.





Der 44-Jährige stellte das Werk am Samstag bei den Filmfestspielen vor. Phoenix verkörpert darin den legendären Batman-Gegenspieler - der Film fokussiert auf die Vorgeschichte und erzählt, wie aus Arthur Fleck der Joker wurde. Nach ersten Aufführungen in Venedig gab es minutenlangen Applaus.