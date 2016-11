Jubiläum-"Tatort" spaltet die Web-Gemeinde

Als ungewöhnliches Kammerspiel präsentierte sich der 1000. "Tatort". Die Fahrt im "Taxi nach Leipzig" sorgte für erregte Diskussionen in den sozialen Netzwerken. Die Spannweite reichte von totaler Ablehnung bis zu Euphorie.



Er war etwas anders, der 1000. "Tatort", und voller unerwarteter Wendungen. In den sozialen Medien gab es dafür Lob, aber auch viel Kritik. Auf dem offiziellen "Tatort"-Facebook-Account fanden sich bereits zum Ende des Krimis im Ersten um 21.45 Uhr mehr als 3000 Kommentare. Auch auf Twitter warteten die Zuschauer nicht erst bis zur Auflösung des Falls mit ihren Einschätzungen zu der Geschichte, in der Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) und seine Kollegin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) in ein Taxi steigen, dessen Fahrer gerade die Nerven verliert und sie zu einer Horrorfahrt nach Leipzig zwingt.