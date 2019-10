Judith Williams' Prime Time-Show startet: Folgt das Aus bei Vox?

An diesem Mittwoch startet das ZDF die Musikshow "Mein Lied für dich" mit Judith Williams. Ihre Zukunft bei "Die Höhle der Löwen" scheint gleichzeitig in den Sternen zu stehen?



Ab heute Abend um 20.15 Uhr präsentiert Judith Williams die Musikshow "Mein Lied für dich" im Zweiten. Für die ausgebildete Opernsängerin ist Musik eine Leidenschaft ". Außerdem sei es für sie "die beste Form, Emotionen auszudrücken."