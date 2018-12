Jürgen Milski verletzt sich bei "Winter Games"-Proben schwer

Ballermann-Star und Ex-Big-Brother-Kultkandidat Jürgen Milski hat sich bei den Proben für die ProSieben-"Witner Games" verletzt und fällt für die Show an diesem Wochenende aus.



Jürgen Milski hat sich bei Aufnahmen für die ProSieben-Show "Winter Games", die diesen Freitag und Samstag jeweils um 20.15 Uhr laufen wird, derartig schwer an der Schulter verletzt, dass er für das Event als Teilnehmer ausfallen wird.