Jung und Alt im Internet: Neueste Zahlen zur Online-Nutzung

Die heute vorgestellte ARD/ZDF-Onlinestudie 2018 zeigt, dass drei Viertel der Menschen in Deutschland täglich im Netz sind.



Mehr als drei Viertel der Menschen in Deutschland sind täglich im Internet unterwegs. Rund 54 Millionen der über 14-Jährigen (77 Prozent) gingen jeden Tag ins Netz, heißt es in der am Mittwoch veröffentlichen ARD/ZDF-Onlinestudie 2018. Das sind 3,8 Millionen mehr als im Vorjahr und fast 10 Millionen mehr als 2015.