KJM fordert besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen

Der Vorsitzender der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) Dr. Wolfgang Kreißig fordert anlässlich der Gamescom einen konvergenten Regulierungsrahmen für den Jugendmedienschutz.



Dieser solle sich am tatsächlichen Nutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen orientieren und damit auch neuartige Risiken abbilden. Bei den Computerspielen sind das insbesondere die Förderung exzessiven Spielverhaltens oder die Zunahme von Geschäftsmodellen, die auf In-Game-Käufe und -Werbung setzen.